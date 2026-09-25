Хаверц возвращается в "Арсенал" с травмой

Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц покинул расположение сборной Германии и возвращается в свой клуб с травмой.

27-летний Хаверц получил травму в первом тайме матча немецкой сборной против Голландии в Лиге Наций накануне вечером (1:1).



По информации Sky Sports, Хаверц избежал серьезного повреждения. Углубленное обследование обнаружило лишь небольшое мышечное растяжение.



Однако главный тренер сборной Германии Юрген Клопп решил не рисковать Хаверцем, дав зеленый свет на досрочное возвращение Кая в "Арсенал".



Теперь Хаверц, выходивший в стартовом составе на все пять первых матчей "Арсенала" в новом сезоне Премьер-Лиги, станет головной болью медицинской службы "канониров", которая постарается поставить Кая на ноги к поединку против "Лидса" 10 октября.