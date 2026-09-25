Гарнер "более чем рад", что ушел из "Юнайтед"

Полузащитник "Эвертона" Джеймс Гарнер заявил, что он "более чем рад" своим решением покинуть "Манчестер Юнайтед".

Еще в мае главный тренер сборной Англии Томас Тухель говорил, что 25-летний Гарнер был близок к попаданию в заявку на Чемпионат Мира, поэтому после уверенного старта "Эвертона" в новом сезоне вызов Джеймса в национальную команду на матчи Лиги Наций в сентябре и октябре не стал сюрпризом.



За четыре года в "Эвертоне" Гарнер вырос в большого игрока, поэтому у Джеймса нет причин жалеть о том, что он так и не заиграл в "Юнайтед", у которого "ириски" его и купили за 15 миллионов фунтов в 2022.



"Думаю, это было идеальное решение для меня. Я никогда не стеснялся отправиться в менее комфортное место. Я трижды уходил в аренду, я побывал в "Уотфорде" и дважды в "Ноттинем Форест". В раннем возрасте отправляясь в Лондон и Ноттингем, я совершенно не переживал насчет переезда, смены сценария или вроде того".



"Мне лишь было важно играть матчи, и "Эвертон" был идеальным выбором для меня в тот момент. Я не хотел просто раствориться на фоне и просто сидеть на скамейке, я хотел попадать в состав команды и сражаться за свое место, что я и делал последние три-четыре года".



"Жалею ли я об уходе из "Юнайтед"? Нет, на самом деле нет. Я очень верю в то, что у всего происходящего есть своя причина. Когда я ушел, они подписали три-четыре полузащитника, и это были игроки мирового уровня".



"Если бы я остался, я бы не оказался там, где я сегодня, поэтому я более чем рад, что ушел", — цитирует Гарнера Evening Standard.