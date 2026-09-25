"Челси" готов купить Алекса Скотта в январе

"Челси" готов попытаться приобрести полузащитника "Борнмута" Алекса Скотта в зимнее трансферное окно.

"Челси" хотел заполучить Скотта еще минувшим летом, но "Борнмут" дал ясно понять всем заинтересованным клубам, что Алекс не продается.



Как сообщает Daily Mail, Скотт остается целью номер один "Челси" среди полузащитников, и если в январе Алекс окажется доступен для трансфера, "синие" будут во главе очереди претендентов на 23-летнего англичанина.



"Челси" остро нуждается в укреплении центра поля, потому что в заключительный день летнего окна "синие" продали Энцо Фернандеса в "Манчестер Сити", а покупка Ламина Камара из "Монако" сорвалась.



Чтобы заполучить Скотта в разгар сезона, "Челси", вероятно, придется крупно потратиться. Например, в январе этого года "Борнмут" заставил "Манчестер Сити" раскошелиться на 65 миллионов фунтов ради Антуана Семеньо.