Владельцы "Сити" хотят купить клуб в Колумбии
Владельцы "Манчестер Сити" задумываются о приобретении футбольного клуба "Мильонариос" из Колумбии.
По информации колумбийского издания El Futbolero, на руках у нынешних владельцев "Мильонариос" есть предложение от City Football Group в размере 90 миллионов евро (77.5 млн. фунтов).
Владельцы "Сити" готовы инвестировать серьезные средства в инфраструктуру "Мильонариос", академию и привлечение талантов на местном рынке.
"Мильонариос" базируется в городе Богота и считается вторым самым успешным колумбийским клубом, после "Атлетико Насьональ".
В данный момент семейство City Football Group насчитывает 12 клубов по всему миру, включая "Сити".
25.09.2026 11:00
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