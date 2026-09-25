Владельцы "Сити" хотят купить клуб в Колумбии

Владельцы "Манчестер Сити" задумываются о приобретении футбольного клуба "Мильонариос" из Колумбии.

По информации колумбийского издания El Futbolero, на руках у нынешних владельцев "Мильонариос" есть предложение от City Football Group в размере 90 миллионов евро (77.5 млн. фунтов).



Владельцы "Сити" готовы инвестировать серьезные средства в инфраструктуру "Мильонариос", академию и привлечение талантов на местном рынке.



"Мильонариос" базируется в городе Богота и считается вторым самым успешным колумбийским клубом, после "Атлетико Насьональ".



В данный момент семейство City Football Group насчитывает 12 клубов по всему миру, включая "Сити".