Руни готов тренировать только в "Эвертоне" или "Юнайтед"
Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни заявил, что вернется к тренерской работе только ради двух своих бывших клубов.
Руни не тренирует после своего увольнения из "Плимута" в декабре 2024. После почти двух лет вне футбола Уэйн считает свою тренерскую карьеру практически завершенной.
По словам Руни, он готов рассмотреть предложения только от "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед", но при этом не верит, что его туда позовут.
"Я сомневаюсь насчет этого (возобновления тренерской карьеры). Повторюсь, у меня были четыре сложных работы".
"Я вернусь только в том случае, если получу какую-либо роль в "Эвертоне" или "Манчестер Юнайтед", но это очень маловероятно", — сообщил Руни Virgin Radio.
25.09.2026 10:00
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