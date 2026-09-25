Руни готов тренировать только в "Эвертоне" или "Юнайтед"

Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни заявил, что вернется к тренерской работе только ради двух своих бывших клубов.

Руни не тренирует после своего увольнения из "Плимута" в декабре 2024. После почти двух лет вне футбола Уэйн считает свою тренерскую карьеру практически завершенной.



По словам Руни, он готов рассмотреть предложения только от "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед", но при этом не верит, что его туда позовут.



"Я сомневаюсь насчет этого (возобновления тренерской карьеры). Повторюсь, у меня были четыре сложных работы".



"Я вернусь только в том случае, если получу какую-либо роль в "Эвертоне" или "Манчестер Юнайтед", но это очень маловероятно", — сообщил Руни Virgin Radio.