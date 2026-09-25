Долг "Юнайтед" превысил 1.1 млрд. фунтов

Общий долг "Манчестер Юнайтед" увеличился еще на 90 миллионов фунтов и превысил 1.1 млрд. фунтов.

В минувшую среду "Юнайтед" опубликовал через фондовую биржу Нью-Йорка свой финансовый отчет за сезон 2025/26. Речь идет о 12-месячном периоде, который оканчивается 30 июня.



А на следующий день, в четверг, "Юнайтед" распространил через биржу пресс-релиз о том, что уже после 30 июня клуб дополнительно занял 90 млн. фунтов.



Как уточняет BBC, 29 и 31 июля, а также 28 августа "Юнайтед" суммарно получил 120 млн. фунтов в рамках возобновляемой кредитной линии, а 21 сентября погасил 30 млн. фунтов.



Таким образом, общий долг "Юнайтед" на данный момент составляет 1.15 млрд. фунтов. Из них 375 млн. фунтов — это обязательства по трансферам, и их клубу с "Олд Траффорд" надлежит погасить в ближайшие пять лет.



Из отчета также следует, что летом "Юнайтед" потратил на новых игроков 191.7 млн. фунтов. При этом трансферы Андрея Сантоса, Юри Тилеманса и Карлоса Балеба оцениваются суммарно в 155 млн. фунтов, включая бонусы, и куда ушли дополнительные средства, не вполне ясно.