Уорд договорился о возвращении на должность спортивного директора "Ливерпуля"

"Ливерпуль" достиг договоренности с Джулианом Уордом насчет возвращения того на должность спортивного директора клуба.

Как сообщает talkSPORT, сделка между "Ливерпулем" и Уордом полностью согласована. В роли спортивного директора "красных" Джулиан сменит Ричарда Хьюза, ранее в сентябре ушедшего в "Аль-Хиляль".



С 2024 года Уорд является техническим директором компании Fenway Sports Group, которая владеет "Ливерпулем".



В сезоне 2022/23 Уорд уже трудился спортивным директором "Ливерпуля", унаследовав эту работу от Майкла Эдвардса, чьим заместителем он был ранее.