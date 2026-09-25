Уорд договорился о возвращении на должность спортивного директора "Ливерпуля"
"Ливерпуль" достиг договоренности с Джулианом Уордом насчет возвращения того на должность спортивного директора клуба.
Как сообщает talkSPORT, сделка между "Ливерпулем" и Уордом полностью согласована. В роли спортивного директора "красных" Джулиан сменит Ричарда Хьюза, ранее в сентябре ушедшего в "Аль-Хиляль".
С 2024 года Уорд является техническим директором компании Fenway Sports Group, которая владеет "Ливерпулем".
В сезоне 2022/23 Уорд уже трудился спортивным директором "Ливерпуля", унаследовав эту работу от Майкла Эдвардса, чьим заместителем он был ранее.
25.09.2026 08:00
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