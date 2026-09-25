Хаверц получил травму в сборной Германии

Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц получил травму в матче за сборную Германии.

27-летний Хаверц был назван в стартовом составе немецкой сборной на матч Лиги Наций против Голландии накануне вечером (1:1), однако уже в первом тайме Кай получил травму и был вынужденно заменен.



Хаверц пострадал от своего партнера по "Арсеналу" Юрриена Тимбера в центральном круге, и The Athletic ожидает, что Кай уже не поможет своей сборной в этот международный перерыв, как и получивший повреждение на разминке Джамал Мусиала.



"В данный момент они оба направлены на МРТ. Надеюсь, мы узнаем диагноз сегодня вечером. Конечно, это неприятно. Надеюсь, все обойдется. Парни, наверное более не будут доступны для нас. Но если так, тогда я надеюсь, они вернутся довольно быстро", — сообщил Юрген Клопп, который в этом матче дебютировал в качестве главного тренера сборной Германии.



Добавим, Хаверц начинал этот сезон основным нападающим "Арсенала". Кай выходил в стартовом составе на все пять матчей в Премьер-Лиге, забив два гола.