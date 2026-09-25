Удачный старт "Лидса": пора пересмотреть задачу на сезон?

Перед первым в сезоне международным перерывом топ-4 английской Премьер-Лиги выглядит очень необычно. Находящийся на пятой позиции "Лидс" также вызывает удивление, ведь команде прогнозировали сложный год. Не пора ли подопечным Даниэля Фарке подумать о чем-то более интересном, чем борьба за выживание?

Не проиграв ни одного из пяти стартовых матчей сезона Премьер-Лиги, "Лидс Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице. Команда ушла на перерыв на матчи сборных в отличном настроении, соответствующем ее высокой позиции. Хотя нулевая ничья с "Кристал Пэлас" в последнем перед паузой туре и добавила ложку дегтя в общую картину успеха "павлинов", все, кто связан с "Лидсом", безусловно, довольны началом.



Впереди трехнедельный перерыв, за которым последует матч против "Арсенала", поэтому сейчас можно подвести промежуточные итоги старта сезона, отметив как успехи, так и области, требующие улучшения. Безусловно, результаты "Лидса" и место команды в турнирной таблице пока что превосходят ожидания, так как "павлинов" вполне мог (и все еще может) накрыть "синдром второго сезона", но пока что команда Фарке отлично справляется.



Выступления на домашнем поле выглядят неоднозначно: одна победа и две ничьи в трех матчах на "Элланд Роуд". Однако одни лишь результаты не отражают всей картины. В первом домашнем матче сезона "Лидс" спас ничью лишь благодаря голу Доминика Калверт-Левина на последних минутах, но соперником был "Брентфорд" — команда, уже доказавшая свой высокий класс на старте сезона и занимающая четвертое место. Домашняя встреча с "Брентфордом" — это уже не тот матч, в котором вам гарантированы очки, как это было для многих соперников раньше.



Победа над "Ньюкасом" со счетом 4:1 наглядно показала, как важны для "Лидса" домашние вечерние матчи в будние дни: невероятная атмосфера на трибунах помогла выдать одно из лучших выступлений под руководством Даниэля Фарке. В то же время нулевая ничья с "Кристал Пэлас" в последнем перед паузой туре напомнила, что над игрой еще предстоит работать. Серьезное испытание ждет "павлинов" в следующем домашнем матче: на "Элланд Роуд" приедет "Манчестер Юнайтед", находящийся под сильным давлением.



Двух гостевых матчей в чемпионате, пожалуй, недостаточно для того, чтобы делать серьезные выводы о выездной форме, однако четыре очка из шести возможных за пределами своего стадиона — это отличный старт. Ничья 1:1 с "Брайтоном" выглядит еще более ценной, если вспомнить, что в следующем домашнем матче команда с южного побережья разгромила "Арсенал" со счетом 3:0.



Немногие команды вернутся со стадиона "Амекс" в этом сезоне с тремя очками, поэтому ничья, добытая там, казалась хорошим результатом тогда и воспринимается еще лучше сейчас. Впереди у "белых" матч с "раненым" "Арсеналом" — испытание сложнее не придумаешь.



Расхваливая "Лидс", нельзя пройти мимо селекционной службы, которая отлично сработала в прошлом сезоне и держит марку сейчас. Оба главных новичка — Тарик Мухаремович и Джеймс Траффорд — чувствуют себя уверенно в новой обстановке. Центральный защитник Мухаремович стал настоящей находкой для линии обороны из трех человек, которая пока действует очень слаженно. Джейден Богл был великолепен в матче против "Ньюкасла", выдав один из своих лучших матчей, но именно Мухаремович пока демонстрирует наиболее стабильную и яркую игру.



Он выполнил больше всех передач (259) и показывает один из лучших результатов в команде по точности паса (84.9%), но особую уверенность команде придает именно его присутствие в защите. Он совершил более чем вдвое больше выносов мяча, чем кто-либо другой (37), а также лидирует по количеству блокировок и перехватов. Он блестяще начал сезон, и, будем надеяться, это только начало.



Но есть и те, кому нужно прибавить. Учитывая впечатляющую форму Харри Уилсона в "Фулхэме" в прошлом сезоне, его приход сопровождался высокими ожиданиями и большими надеждами на то, что он усилит атаку "Лидса". Пока еще слишком рано делать окончательные выводы, и хотя этот игрок сборной Уэльса, несомненно, обладает высоким классом, начало сезона у него не задалось.



Фарке предстоит найти способ раскрыть потенциал футболиста, которого в команде окружает немало знакомых лиц. Вспышки хорошей игры уже были, но "Лидсу" требуется от него больше. Сейчас игрок восстанавливается после травмы, и пауза на матчи сборных — время для отдыха и возможность перенастроиться — может стать именно тем, что ему необходимо.



После недавнего матча с "Кристал Пэлас" возникло уже некоторое чувство досады: многим показалось, что Фарке слишком медлил с заменами и должен был быстрее реагировать на ход игры во втором тайме — особенно после того, как гол "Пэлас" был отменен. Впрочем, трудно спорить с тем, что "Лидс" начал сезон уверенно. Тренер сохраняет спокойствие и уверенность как до, так и после матчей, а достигнутые результаты не вызывают сомнений.



Если разгром "Ньюкасла" был для "Лидса" настоящим "футбольным шампанским", то воскресный матч против "Кристал Пэлас" больше напоминал густую подливку к жаркому. Ничья 0:0 имела свои плюсы, но в самой игре были моменты небрежности и медлительности. Зрелище получилось настолько тягучим, что телезрители, вероятно, просто засыпали на диванах.



Но в то же время любой "сухой" матч в Премьер-Лиге — повод для радости, а беспроигрышная серия из пяти поединков на старте сезона и девять набранных очков делают первый месяц чемпионата отличным для "Лидса". Хотя и нельзя игнорировать тот факт, что ожидания перед матчем не оправдались.



Неделя "Лидса" прошла под знаком двух матчей, диаметрально противоположных по уровню зрелищности. Разгром "Ньюкасла" со счетом 4:1 в понедельник поднял команду Фарке на третье место в таблице. Перспектива домашней игры с "Пэлас", в которой можно было рассчитывать на победу, заставляла многих надеяться, что к международному перерыву у команды будет уже 11 очков.



Соперник переживал период перестройки: под руководством нового тренера Пьера Сажа команда проиграла три из четырех матчей. Играя на своем поле, "Лидс" справедливо считался фаворитом. Но именно неожиданные результаты и делают Премьер-Лигу такой привлекательной.



"Сезон — это не 38 волшебных вечеров при свете прожекторов, не "футбольное шампанское", когда ты подавляешь соперника и забиваешь голы пачками", — сказал Фарке на послематчевой пресс-конференции. — "Иногда случаются и такие вот вязкие воскресные матчи, когда приходится терпеть и бороться".



Ажиотаж вокруг "Лидса" вполне оправдан. Безусловно, нельзя недооценивать сложность побед в высшем дивизионе Англии, но когда клуб по результатам с 1 декабря идет на пятом месте в первенстве, легко ожидать успеха в домашних матчах против соперников, находящихся не в лучшей форме и проводящих вторую игру за три дня (в четверг вечером "Пэлас" обыграл польский "Лех" в Лиге Европы).



Этот результат стал своего рода "ударом под дых" — небольшим напоминанием о том, какой уровень игры требуется демонстрировать из недели в неделю, чтобы закрепиться в верхней части турнирной таблицы. Возможно, со временем ничья покажется полезным итогом и поможет игрокам подольше твердо стоять на ногах, не теряя связи с реальностью.



Слова Фарке о настроении в раздевалке после матча наглядно показали, насколько головокружительной для клуба была прошлая неделя. Он сказал: "Они были разочарованы тем, что не выиграли, ведь у нас был шанс подняться на третье место в таблице и, например, иметь 11 очков. Мои парни тоже ставят перед собой амбициозные цели, и они хотели этого добиться. Поэтому в раздевалке им требовалась чуть большая поддержка и ободрение".



В краткосрочной перспективе это воспринимается как болезненная упущенная возможность. Но если смотреть шире, то это серия из пяти матчей без поражений на старте второго сезона клуба в Премьер-Лиге после выхода в элиту. Перед началом сезона немногие болельщики "Лидса" отказались бы от девяти очков в пяти первых турах — особенно с учетом шестиочкового отрыва от зоны вылета в сезоне прошлом.



Что интересно, матч с "Пэлас" — уже 19-й подряд матч "Лидса" в высшем дивизионе, начинавшийся раньше 15:00 по британскому времени, в котором команда не смогла одержать победу. В последний раз они выигрывали такого рода ранний матч в августе 2022 года против "Челси" под руководством Джесси Марша. Конечно, на эту серию повлияли разные факторы, но статистика все равно любопытная.



На пресс-конференции Фарке в шутку спросили, не собирается ли он просить руководство Премьер-Лиги назначать все матчи "Лидса" на вечера понедельника — после того, как команда разгромила "Ньюкасл". Он признался, что, будь у него такое влияние, его устроил бы любой день недели.



Амбиции "Лидса" на этот сезон не должны угаснуть. Этот результат — лишь досадная осечка. В масштабах девятимесячного сезона команда по-прежнему движется в верном направлении.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru