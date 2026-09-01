Льюис-Скелли был "очень рад" приходу Гимараэса в "Арсенал"

Универсал "Арсенала" Майлс Льюис-Скелли признался, что был рад переходу полузащитника Бруно Гимараэса к "канонирам" из "Ньюкасла".

Минувшим летом "Арсенал" потратил 75 миллионов фунтов на приглашение Гимараэса из "Ньюкасла", и приход Бруно считался фактором, который может подтолкнуть Льюис-Скелли к смене клуба, потому что во второй половине прошлого сезона Майлс закрепился в стартовом составе "канониров" как раз в качестве полузащитника.



Однако 19-летний англичанин испытал совершенно другие чувства от появления дорогостоящего конкурента по позиции в "Арсенале".



"Бруно привнес энергию, опыт, интенсивность. Когда я услышал, что он переходит, я был очень рад, потому что он тот, у кого я могу учиться и набираться ума".



"Он еще один победитель. Тот, кто играет на похожей с тобой позиции, и ты всегда можешь учиться у него. Для меня будет очень важно впитывать все, что я могу получить от Бруно", — цитирует Льюис-Скелли Evening Standard.