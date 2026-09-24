Аренда Гарначо не предусматривает опции прекращения в январе

Арендное соглашение между "Астон Виллой" и "Челси" по Алехандро Гарначо не предусматривает опции прекращения в январе.

С момента перехода из "Челси" на правах аренды Гарначо отметился тремя появлениями на замену, суммарно сыграв полчаса.



В прессе уже появились слухи, что клубы Ла Лиги следят за ситуацией Гарначо и могут попытаться вызволить экс-юниора "Атлетико" в зимнее трансферное окно.



Однако The Telegraph стало известно, что "Челси" просто не может в одностороннем порядке отозвать Гарначо из аренды, если 22-летний аргентинец продолжит полировать скамейку запасных "Виллы".



Для прекращения аренды Гарначо в январе потребуется согласие двух клубов, и, например, "Вилле" и "Ливерпулю" не удалось договориться в похожей ситуации по Харви Эллиотту в прошлом сезоне.



Как и в случае с упомянутым Эллиоттом, "Вилла" взяла на себя обязательство по выкупу Гарначо при соблюдении определенных условий, и дефицит игровых минут может быть связан как раз с нежеланием бирмингемского клуба тратиться на постоянный трансфер игрока.