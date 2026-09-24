"Ливерпуль" пока не готов обсуждать новый контракт с Алиссоном

"Ливерпуль" принял решение пока не начинать переговоры со своим голкипером Алиссоном о новом контракте.

Действующий контракт Алиссона истекает в конце этого сезона, причем своей опцией продления на 12 месяцев "Ливерпуль" воспользовался ранее в 2026 году.



Минувшим летом "Ливерпуль" отразил интерес к Алиссону со стороны "Ювентуса", однако долгосрочное будущее бразильца, которому в октябре исполняется 34, остается под вопросом.



Как сообщает TEAMtalk, "Ливерпуль" едва ли начнет переговоры с Алиссоном раньше Нового года. В течение ближайших месяцев "красные" будут оценивать форму своего первого номера, как и дальнейшие перспективы Георгия Мамардашвили с Люккой Брюгманом, который на этот сезон остался в "Генке" на правах аренды.