"Ливерпуль" пока не готов обсуждать новый контракт с Алиссоном
"Ливерпуль" принял решение пока не начинать переговоры со своим голкипером Алиссоном о новом контракте.
Действующий контракт Алиссона истекает в конце этого сезона, причем своей опцией продления на 12 месяцев "Ливерпуль" воспользовался ранее в 2026 году.
Минувшим летом "Ливерпуль" отразил интерес к Алиссону со стороны "Ювентуса", однако долгосрочное будущее бразильца, которому в октябре исполняется 34, остается под вопросом.
Как сообщает TEAMtalk, "Ливерпуль" едва ли начнет переговоры с Алиссоном раньше Нового года. В течение ближайших месяцев "красные" будут оценивать форму своего первого номера, как и дальнейшие перспективы Георгия Мамардашвили с Люккой Брюгманом, который на этот сезон остался в "Генке" на правах аренды.
24.09.2026 21:00
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