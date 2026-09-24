"Бавария" приняла решение по Вирцу

Немецкая "Бавария" решила, что не будет покупать плеймейкера "Ливерпуля" Флориана Вирца в зимнее трансферное окно.

Вирца весьма неудачно начал свой второй сезон за "Ливерпуль", до сих пор не совершив ни одного результативного действия, в связи с чем Флориана настойчиво связывают с уходом из мерсисайдского клуба.



Прежде всего 23-летнего Вирца сватают в "Баварию", однако журналист Кристиан Фальк утверждает, что клуб из Мюнхена не готов потратиться на Флориана в январе, несмотря на свой интерес к соотечественнику.



Фальк допускает, что "Бавария" сделает предложение о покупке Вирца следующим летом, но только если Майкл Олисе так и не продлит свой рассчитанный до 2029 года контракт.



Приоритетом "Баварии" является новый контракт Олисе, и только если это окажется невозможно, чемпионы Бундеслиги могут подумать о покупке Вирца — или обмене с "Ливерпулем", который давно имеет встречный интерес к Майклу.