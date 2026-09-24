"Ливерпуль" задумывается о возвращении Тайлера Мортона

"Ливерпуль" задумывается о возвращении полузащитника французского "Лиона" Тайлера Мортона.

"Ливерпуль" только минувшим летом продал Мортона в "Лион" за 15 миллионов фунтов, включая бонусы. "Красные" не сохранили опцию обратного выкупа, но им положена доля в 20 процентов с последующей перепродажи игрока клубов Лиги 1.



Мортон, выступающий на позиции опорника, великолепно начал свою карьеру в "Лионе". Никакой другой игрок команды Паулу Фонсеки не сыграл в 10 первых матчах минут больше, чем Тайлер.



"Лион" в целом сильно стартовал в новом сезоне и сейчас занимает второе место в Лиге 1, находясь позади "Монако", и это дополнительно подогревает интерес к 23-летнему англичанину.



Как сообщает TEAMtalk, "Ливерпуль" внимательно следит за успехами Мортона — вместе с шестью другими клубами Премьер-Лиги: "Ноттингем Форест", "Кристал Пэлас", "Брайтоном", "Ньюкаслом", "Сандерлендом" и "Эвертоном".



Возвращение Мортона на родину может не заставить себя ждать — клубы Премьер-Лиги готовы попытаться приобрести Тайлера уже в зимнее трансферное окно, которое открывается через три месяца с небольшим.