Руни может уже не вернуться к тренерской работе

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что может уже не вернуться к тренерской работе.

Последним местом работы Руни в качестве главного тренера был "Плимут", где он отработал только полгода по своему трехлетнему контракту. Также Уэйн возглавлял "Бирмингем", "Дерби" и "Ди Си Юнайтед".



В последнее время Руни регулярно появляется на голубых экранах, сотрудничая с BBC и Amazon, и в данный момент работа экспертом гораздо больше по душе 40-летнему англичанину.



"Я делаю это не ради денег, я делаю это с определенным умыслом, чтобы просто не сидеть дома весь день".



"Есть вероятность, что я больше никогда не буду снова тренировать... В будущем мне нужна роль в (музыкальном телешоу) "Певце в маске", но меня бы там уничтожили".



"Я являюсь реалистом. Будучи игроком, ты знаешь, когда твоя карьера закончится, и ты можешь подготовиться к этому. Будучи тренером, ты не знаешь, когда получишь новую работу, будет это через год, два года, 10 лет или три месяца".



"Ты не готовишься к тому, чтобы лишиться работы. Я наслаждаюсь работой в Match of the Day. Это время, чтобы учиться и становиться лучше в том, что я делаю", — сообщил Руни в документальном фильме Disney+.