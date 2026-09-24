Йоро получил неожиданный вызов в сборную Франции

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лени Йоро был дополнительно вызван в сборной Франции.

20-летний Йоро был вызван в национальную команду ее новым главным тренером Зинедином Зиданом на замену получившему травму колена Ибраиме Конате из "Реала".



Как отмечает ESPN, приглашение Йоро стало определенным сюрпризом, учитывая уровень критики, которой подвергается игра "Юнайтед" в обороне на старте нового сезона.



"Юнайтед" пропускал в каждом из пяти первых матчей в Премьер-Лиге. Посреди прошлой недели "красные дьяволы" также потерпели домашнее поражение 2:3 от "Брайтона" и вылетели из Кубка Лиги, и Йоро целиком провел тот поединок.



Добавим, в этот международный перерыв французская сборная сыграет против Турции, Бельгии (дважды) и Италии.