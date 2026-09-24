Нападающий "Манчестер Сити" Антуан Семеньо досрочно возвращается из сборной Ганы по причине возникших проблем со здоровьем.

В этот международный перерыв сборная Ганы проведет отборочные матчи Кубка Африки против Кот-д'Ивуара и Гамбии, однако Семеньо не примет в них участия, сообщает Daily Mirror.



26-летний Семеньо был осмотрен медицинской службой сборной и отправлен назад домой из-за ушиба колена, который он получил в победном для "Сити" матче Премьер-Лиги против "Сандерленда" в прошлое воскресенье (5:3).



В том матче Семеньо сделал дубль и отдал одну результативную передачу. Антуан в целом демонстрирует отличную форму на старте нового сезона, и в "Сити" будут рады, что ганцы решили поберечь Антуана.