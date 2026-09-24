Деле Алли получил шанс возобновить карьеру
Бывший полузащитник сборной Англии Деле Алли получил возможность возобновить профессиональную карьеру.
Алли находится без клуба уже целый год, покинув "Комо" в сентябре 2025 после всего одного сыгранного матча. При этом 30-летний англичанин не спешит вешать бутсы на гвоздь.
Недавно Алли поделился в социальных сетях видео, как он отрабатывает удар на тренировочной базе "Барнета" из Лиги Два.
Как стало известно talkSPORT, клуб четвертого английского дивизиона не просто предложил Алли пользоваться своей инфраструктурой, но и сейчас пригласил Деле тренироваться с первой командой.
Если Алли хорошо себя проявит, "Барнет" может стать шестым клубом в карьере Деле, который, помимо "Комо", также поиграл за "МК Донс", "Тоттенхэм", "Эвертон" и "Бешикташ".
24.09.2026 14:00
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было бы красиво для него вернуться в МК Донс и показать себя там
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4 дивизион? ты что серьёзно? хоть бы МЛС, это еще ладно
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