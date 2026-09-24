Деле Алли получил шанс возобновить карьеру

Деле Алли Бывший полузащитник сборной Англии Деле Алли получил возможность возобновить профессиональную карьеру.

Алли находится без клуба уже целый год, покинув "Комо" в сентябре 2025 после всего одного сыгранного матча. При этом 30-летний англичанин не спешит вешать бутсы на гвоздь.

Недавно Алли поделился в социальных сетях видео, как он отрабатывает удар на тренировочной базе "Барнета" из Лиги Два.

Как стало известно talkSPORT, клуб четвертого английского дивизиона не просто предложил Алли пользоваться своей инфраструктурой, но и сейчас пригласил Деле тренироваться с первой командой.

Если Алли хорошо себя проявит, "Барнет" может стать шестым клубом в карьере Деле, который, помимо "Комо", также поиграл за "МК Донс", "Тоттенхэм", "Эвертон" и "Бешикташ".





Метки Алли, Барнет

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2026 14:00

Количество просмотров Просмотров: 794

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. dentinho 24.09.2026 14:42 # dentinho
    было бы красиво для него вернуться в МК Донс и показать себя там

    (ответить)

  2. blueswin 24.09.2026 14:17 # blueswin
    4 дивизион? ты что серьёзно? хоть бы МЛС, это еще ладно

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: