Деле Алли получил шанс возобновить карьеру

Бывший полузащитник сборной Англии Деле Алли получил возможность возобновить профессиональную карьеру.

Алли находится без клуба уже целый год, покинув "Комо" в сентябре 2025 после всего одного сыгранного матча. При этом 30-летний англичанин не спешит вешать бутсы на гвоздь.



Недавно Алли поделился в социальных сетях видео, как он отрабатывает удар на тренировочной базе "Барнета" из Лиги Два.



Как стало известно talkSPORT, клуб четвертого английского дивизиона не просто предложил Алли пользоваться своей инфраструктурой, но и сейчас пригласил Деле тренироваться с первой командой.



Если Алли хорошо себя проявит, "Барнет" может стать шестым клубом в карьере Деле, который, помимо "Комо", также поиграл за "МК Донс", "Тоттенхэм", "Эвертон" и "Бешикташ".