Мартинелли отказал клубам Премьер-Лиги ради перехода в "Аль-Хиляль"

Агент бывшего вингера "Арсенала" Габриэля Мартинелли заявил, что его клиент мог остаться в Премьер-Лиге.

В начале сентября "Арсенал" выручил рекордные для своего клуба 60 миллионов фунтов с продажи Мартинелли в "Аль-Хиляль".



Помимо Саудовской Аравии, у Мартинелли было немало других вариантов, однако агент Маркос Кассеб чувствует, что 25-летний бразилец нуждался в "смене обстановки" после стольких сезонов в "Арсенале".



"Его время в "Арсенале" подошло к концу. Он провел там семь лет, прибыв в возрасте 18 лет".



"Арсенал" прошел огромную реструктуризацию, и в прошлом году они выиграли Премьер-Лигу. Мы почувствовали, что настало время для него двигаться дальше, и клуб смотрел на это так же. Это было очень хорошее расставание для него и для клуба".



"Помимо всего прочего, он также стал самой крупной продажей "Арсенала" за все времена. Он все равно помог "Арсеналу" заработать много денег с его ухода".



"Были ли у него другие предложения? Да, были. У нас были предложения от итальянских клубов, у нас были предложения от немецких клубов, и у нас были предложения от других клубов Премьер-Лиги, но я думаю, то был момент, когда он нуждался и хотел немного прочистить свою голову и сменить обстановку".



"Он отправился в крупнейший клуб в Азии, чтобы стать частью очень амбициозного проекта. Вы можете видеть это по игрокам, которых они пригласили. Это трое игроков, которые выступали на Чемпионате Мира со своими сборными и которым меньше 27 лет".



"Прямо сейчас это тренд в арабском футболе, они хотят подписывать игроков другого профиля. Они стараются подписывать игроков ниже среднего возраста в лиге, и их проект привлек большое внимание. Думаю, это было важно для смены обстановки", — цитирует Кассеба Football.London.