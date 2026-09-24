"Бавария" хочет заполучить Джей-Джея Габриэля

Вундеркинд "Манчестер Юнайтед" Джей-Джей Габриэль находится на радаре у немецкой "Баварии".

И хотя официально Габриэль еще не покинул "Юнайтед", Джей-Джей уже уведомил "красных дьяволов" о желании прекратить свою регистрацию.



В октябре Габриэлю исполнится 16 лет, после чего Джей-Джей сможет перейти в один из европейских грандов благодаря наличию ирландского паспорта — английскому бы игроку пришлось ждать этого до своего 18-летия.



Как сообщает Кристиан Фальк из Bild, решение семьи Габриэля покинуть "Юнайтед" и Премьер-Лигу окончательное и пересмотру не подлежит. При этом спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд является большим поклонником таланта Джей-Джея.



Главными претендентами "Баварии" в борьбе за Габриэля обещают стать "Барселона" и ПСЖ, тогда как "Реал" значится аутсайдером — главный тренер Королевского клуба Жозе Моуриньо не склонен доверять молодежи, как показывает ситуация с Эндриком.



Ключом при выборе Габриэлем нового клуба является ясный и скорейший план по попаданию в первую команду, в чем теперь и будут соревноваться претенденты на юного нападающего. Требование насчет возможности регулярно выигрывать трофеи идет по умолчанию, и как раз отсутствие этого подтолкнуло Джей-Джея к решению покинуть "Юнайтед".