Кейн открыт к идее отправиться в МЛС и стать кикером в НФЛ

Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что подумывает перебраться в МЛС, чтобы затем начать карьеру в американском футболе, став кикером в НФЛ.

В данный момент 33-летний Кейн находится на пороге подписания нового контракта с "Баварией" до 2029 года, однако английский нападающий уже задумывается о том, что будет дальше.



Кейн всегда был известен своей любовью к американскому футболу, и у Харри серьезный настрой насчет этого вида спорта.



Кейн вдохновляется примером Брэндона Обри из "Даллас Ковбойс", который считался лучшим кикером в НФЛ, а до этого представлял клуб МЛС "Торонто".



"Это (НФЛ) нечто, что я собираюсь изучить чуть более подробно. Это все зависит от того, что случится с моей карьерой в следующие пять или шесть лет, от моей мотивации и моих желаний".



"НФЛ — более реалистичный вариант, нежели гольф, скажем это так".



"Если люди будут чувствовать, что я по-прежнему показываю свою лучшую игру здесь в футболе, то об этом не будет и речи".



"Возможно, если в будущем я окажусь где-нибудь вроде МЛС, это поможет мне как-то совмещать сезоны в этих двух видах спорта. Но, повторюсь, прямо сейчас я не забиваю этим голову, потому что чувствую, что хочу играть как можно дольше".



"Думаю, достигая моего возраста в 33 года легко начать думать о завершении карьеры или о будущем, но я стараюсь извлечь максимум из своих заключительных двух, пяти или 10 лет, и я продолжу это делать", — цитирует Кейна talkSPORT.