Хаманн ожидает, что "Ливерпуль" откажется от Вирца

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн объяснил, почему ожидает, что "красные" избавятся от своего плеймейкера Флориана Вирца.

Летом 2025 "Ливерпуль" потратил рекордные на тот момент для своего клуба 116 миллионов фунтов, чтобы пригласить Вирца из "Байера".



Вирц неубедительно провел свой дебютный сезон за "Ливерпуль" и таким же образом начал новую кампанию при новом тренере, до сих пор не совершив ни одного результативного действия.



Хаманну интересно посмотреть, как Вирц себя покажет в сборной Германии при Юргене Клоппе, однако Дитмар не видит у своего соотечественника будущего в "Ливерпуле".



"Больше всего мне будет интересно посмотреть на Вирца в этот международный перерыв. Даже англичане теперь поняли, что случившееся между "Ливерпулем" и Вирцем выглядит как огромное недоразумение".



"Будет интересно посмотреть, как он себя проявит в сборной, потому что, если он продолжит в том же духе в "Ливерпуле", они в конце концов откажутся от него".



"Нам нужно спросить тех, кто к этому причастен. Я лишь могу судить по тому, что вижу. А вижу я игрока, который стоил кучу денег, слабо играл в прошлом году и вновь слабо начал этот год".



"Естественно, когда покупаешь кого-нибудь за такие деньги, вы хотите, чтобы он делал разницу в атакующей фазе игры. Он делает это слишком редко", — цитирует Хаманна Daily Mail.