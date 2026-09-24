Конте — цель номер один "Юнайтед" на замену Кэррику

"Манчестер Юнайтед" определил бывшего главного тренера "Челси" и "Тоттенхэма" Антонио Конте своим фаворитом на замену Майклу Кэррику.

Возглавив "Юнайтед" на временной основе в январе, Кэррик мгновенно преобразил команду, которая завершила прошлый сезон на третьем месте в Премьер-Лиге.



Так "Юнайтед" вернулся в Лигу Чемпионов, а Кэррик получил постоянный контракт, однако от тех результатов и той игры не осталось и следа.



"Юнайтед" набрал лишь пять очков в пяти первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, пропуская в каждом из пяти, а также проиграл дома "Брайтону" и вылетел из Кубка Лиги.



Кэррик пока не утратил поддержку руководства "Юнайтед", однако клуб не может позволить себе быть застигнутым врасплох и заранее готовит план действий на случай, если ситуация станет необратимой.



По информации Calcio Mercato, боссы "Юнайтед" уже задумываются о смене главного тренера и рассматривают Конте своим наиболее предпочтительным кандидатом на замену Кэррику, если тому все же придется уйти.



Речь идет не только о мыслях, но и о действиях — через посредников "Юнайтед" уже связался с представителями 57-летнего итальянца, который находится без работы после своего расставания с "Наполи" в конце прошлого сезона.



Вместе с "Челси" Конте выигрывал Премьер-Лигу и Кубок Англии. Также Антонио является последним наставником, который приводил "Тоттенхэм" к месту в топ-4 английского первенства.



Упомянутому "Наполи" Конте помог завоевать титул Серии А и Суперкубок Италии.