Конте — цель номер один "Юнайтед" на замену Кэррику

Антонио Конте "Манчестер Юнайтед" определил бывшего главного тренера "Челси" и "Тоттенхэма" Антонио Конте своим фаворитом на замену Майклу Кэррику.

Возглавив "Юнайтед" на временной основе в январе, Кэррик мгновенно преобразил команду, которая завершила прошлый сезон на третьем месте в Премьер-Лиге.

Так "Юнайтед" вернулся в Лигу Чемпионов, а Кэррик получил постоянный контракт, однако от тех результатов и той игры не осталось и следа.

"Юнайтед" набрал лишь пять очков в пяти первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, пропуская в каждом из пяти, а также проиграл дома "Брайтону" и вылетел из Кубка Лиги.

Кэррик пока не утратил поддержку руководства "Юнайтед", однако клуб не может позволить себе быть застигнутым врасплох и заранее готовит план действий на случай, если ситуация станет необратимой.

По информации Calcio Mercato, боссы "Юнайтед" уже задумываются о смене главного тренера и рассматривают Конте своим наиболее предпочтительным кандидатом на замену Кэррику, если тому все же придется уйти.

Речь идет не только о мыслях, но и о действиях — через посредников "Юнайтед" уже связался с представителями 57-летнего итальянца, который находится без работы после своего расставания с "Наполи" в конце прошлого сезона.

Вместе с "Челси" Конте выигрывал Премьер-Лигу и Кубок Англии. Также Антонио является последним наставником, который приводил "Тоттенхэм" к месту в топ-4 английского первенства.

Упомянутому "Наполи" Конте помог завоевать титул Серии А и Суперкубок Италии.





Метки Конте, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2026 06:00

Количество просмотров Просмотров: 500

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. chelsea88 24.09.2026 07:03 # chelsea88
    Выиграют эйпиэл если его назначат.

    (ответить)

  2. bangladesh 24.09.2026 06:58 # bangladesh
    ща фанаты муму перетрахаются от радости

    (ответить)

  3. largo-winch 24.09.2026 06:27 # largo-winch
    пусть Каррика оставят помощником

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: