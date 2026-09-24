"Юнайтед" хочет обзавестись заменой Шоу в январе

"Манчестер Юнайтед" хочет обзавестись новым левым защитником уже в январе и готов предложить Люку Шоу новый контракт только на короткий срок.

В прошлом сезоне Шоу продемонстрировал удивительную для себя стойкость к травмам, выходя в стартовом составе на каждый из 38 матчей "Юнайтед" в Премьер-Лиге.



Однако едва начался новый сезон, как все вернулось на круги своя. Шоу угодил в лазарет и показал, что не сможет играть по два матча в неделю.



Это подталкивает "Юнайтед" к приглашению нового левого защитника уже в январе, и TEAMtalk утверждает, что "красные дьяволы" хотят обзавестись заменой Шоу, а не дублером для него.



Действующий контракт Шоу истекает в конце этого сезона и не предусматривает опции продления на 12 месяцев. По информации источника, в клубе с "Олд Траффорд" есть ощущение, что Люк уйдет свободным агентом следующим летом.



И хотя "Юнайтед" открыт к идее оставить Шоу, клуб готов предложить Люку только краткосрочный контракт, что едва ли устроит 31-летнего англичанина, особенно в свете вероятной потери места в стартовом составе.



Что касается доступных вариантов по укреплению левого фланга обороны в январе, то одним из них называется Тайрик Митчелл из "Кристал Пэлас".