"Юнайтед" хочет обзавестись заменой Шоу в январе
"Манчестер Юнайтед" хочет обзавестись новым левым защитником уже в январе и готов предложить Люку Шоу новый контракт только на короткий срок.
В прошлом сезоне Шоу продемонстрировал удивительную для себя стойкость к травмам, выходя в стартовом составе на каждый из 38 матчей "Юнайтед" в Премьер-Лиге.
Однако едва начался новый сезон, как все вернулось на круги своя. Шоу угодил в лазарет и показал, что не сможет играть по два матча в неделю.
Это подталкивает "Юнайтед" к приглашению нового левого защитника уже в январе, и TEAMtalk утверждает, что "красные дьяволы" хотят обзавестись заменой Шоу, а не дублером для него.
Действующий контракт Шоу истекает в конце этого сезона и не предусматривает опции продления на 12 месяцев. По информации источника, в клубе с "Олд Траффорд" есть ощущение, что Люк уйдет свободным агентом следующим летом.
И хотя "Юнайтед" открыт к идее оставить Шоу, клуб готов предложить Люку только краткосрочный контракт, что едва ли устроит 31-летнего англичанина, особенно в свете вероятной потери места в стартовом составе.
Что касается доступных вариантов по укреплению левого фланга обороны в январе, то одним из них называется Тайрик Митчелл из "Кристал Пэлас".
24.09.2026 00:05
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этот толстожопый тюлень еще в муму что-ли?
АХУЙ
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