Бруно Гимараэс планирует вернуться в Бразилию

Полузащитник "Арсенала" Бруно Гимараэс заявил о планах вернуться на родину в Бразилию — но только после того, как он добьется успехов с "канонирами".

Минувшим летом "Арсенал" приобрел Гимараэса у "Ньюкасла" за 75 миллионов фунтов, и в данный момент фокус Бруно исключительно на том, чтобы помочь "Арсеналу" выиграть еще больше трофеев.



Когда эта миссия будет выполнена, 28-летний бразилец будет готов перейти в "Васко да Гаму", за который он болеет с детства, или вернуться в "Атлетико Паранаэнсе".



"Да, я бы хотел вернуться в Бразилию, поиграть за "Васко" или "Атлетико" — команды, которым я очень благодарен. Но, честно говоря, я не думаю об этом сейчас. Я едва перешел в "Арсенал", поэтому я очень сосредоточен на выступлении здесь. Я хочу выиграть чемпионат здесь, я хочу играть, я хочу оставить свой след в этой новой футболке. Но в конечном счете Бог определяет будущее".



"Сейчас начинается мое приключение в "Арсенале", начинается хорошо, начинается сильно. Это новая ответственность, которую я действительно хотел взять. Мне нужна концентрация, потому что я покидаю привычное место и начинаю в другом клубе, что требует немного времени, немного адаптации, но я думаю, я хорошо справляюсь. Я очень счастлив и предвкушаю новые испытания", — цитирует Гимараэса Goal.