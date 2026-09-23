Дживай Зехиел заинтересовал "Челси"

Полузащитник голландского "Фейеноорда" Дживай Зехиел вызывает интерес у "Челси".

Приглашение полузащитника является одним из приоритетов "Челси" на 2027 год, потому что в заключительный день летнего трансферного окна "синие" продали Энцо Фернандеса, а покупка Ламина Камара у них сорвалась.



Помимо проверенных вариантов вроде того же Камара или Адама Уортона, "Челси" держит в уме ряд вариантов с игроками, чьи имена мало известны широкой аудитории.



Одним из таких является Зехиел, который быстро заслужил репутацию одного из лучших полузащитников в Эредивизии, забив 10 голов и отдав 10 результативных передач за сезон аренды в "Утрехте".



Этим летом 22-летний голландец вернулся в "Фейеноорд" и в семи матчах Эредивизии забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.



Как сообщает TEAMtalk, скауты "Челси" находятся под впечатлением от игры Зехиела, и "синие" все еще могут столкнуться с конкуренцией со стороны других клубов Премьер-Лиги в борьбе за Дживая.