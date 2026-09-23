"Тоттенхэм" хочет купить нападающего топ-уровня в январе

Доминик Соланке и Роберто Де Дзерби "Тоттенхэм" хочет приобрести нападающего топ-уровня в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом "Тоттенхэм" потратил свыше 300 миллионов фунтов на новых игроков, но усиления в нападении так и не получил. Конечно, "шпоры" подписали Омара Мармуша, однако тот не рассматривается главным тренером Роберто Де Дзерби как центральный форвард.

У Де Дзерби не осталось иного выбора, кроме как довериться 29-летнему Соланке, который принял участие во всех пяти первых матчах "Тоттенхэма" в новом сезоне Премьер-Лиги, но не забил ни одного гола.

По информации Football Insider, теперь Де Дзерби находится "в ярости" от того, что клуб не купил ему нового нападающего и заставил сделать ставку на Соланке.

И хотя эта задача выглядит чрезвычайно сложной для середины сезона, теперь "Тоттенхэм" собирается приобрести нападающего в январское окно, для чего Де Дзерби готов пожертвовать имеющимися игроками, включая Соланке.





Метки Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2026 21:00

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Последние комментарии:




  1. kellborn 23.09.2026 21:30 # kellborn
    Быстро они Мармуша списали

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  2. serj14 23.09.2026 21:13 # serj14
    Возвращение Ришарлисона, не иначе))

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