Защитник "Тоттенхэма" Педро Порро пропустит около месяца с травмой задней поверхности бедра.

Порро появился в стартовом составе "Тоттенхэма" на матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в прошлую субботу, но уже на 19-й минуте был заменен с травмой.



Эта травма не позволила Порро откликнуться на вызов из сборной Испании, которая в этот международный перерыв сыграет против Англии, Чехии и дважды против Хорватии в рамках Лиги Наций.



The Athletic ожидает, что отсутствие Порро продлится около четырех недель. Это означает, что 27-летний защитник пропустит выезд к "Манчестер Юнайтед" 10 октября и, возможно, домашний матч против "Ковентри" девятью днями позже, но к дерби против "Челси" 24 октября точно будет готов.