Сака рассказал о "шраме" сборной Англии
Вингер "Арсенала" Букайо Сака заявил, что поражение в полуфинале Чемпионата Мира от Аргентины минувшим летом оставило "шрам" на игроках сборной Англии.
Обидным образом пропустив два поздних гола, англичане потерпели поражение 1:2 от Аргентины и не смогли достичь своего первого с 1966 года финала Чемпионата Мира.
И хотя затем Англия одолела Францию в матче за третье место, боль от упущенной возможности все еще беспокоит Сака и его партнеров по сборной.
"Очевидно, на нас до сих пор есть этот шрам. Мы верили, мы были такими сплоченными и такими уверенным, что сможем сделать это. Но только мы, но вся страна, как нам казалось".
"Ты стараешься как можно скорее оставить это позади, но ты знаешь, что шрам есть шрам, и он заживет, когда сам так решит".
"Сейчас мы пытаемся подвести черту под Чемпионатом Мира и сосредоточиться на новом сезоне международных матчей. Впереди четыре важных и сложных матча, чтобы попытаться выйти в плей-офф, и именно на этом мы сосредоточены", — цитирует Сака BBC.
23.09.2026 19:00
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