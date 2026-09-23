Сака рассказал о "шраме" сборной Англии

Вингер "Арсенала" Букайо Сака заявил, что поражение в полуфинале Чемпионата Мира от Аргентины минувшим летом оставило "шрам" на игроках сборной Англии.

Обидным образом пропустив два поздних гола, англичане потерпели поражение 1:2 от Аргентины и не смогли достичь своего первого с 1966 года финала Чемпионата Мира.



И хотя затем Англия одолела Францию в матче за третье место, боль от упущенной возможности все еще беспокоит Сака и его партнеров по сборной.



"Очевидно, на нас до сих пор есть этот шрам. Мы верили, мы были такими сплоченными и такими уверенным, что сможем сделать это. Но только мы, но вся страна, как нам казалось".



"Ты стараешься как можно скорее оставить это позади, но ты знаешь, что шрам есть шрам, и он заживет, когда сам так решит".



"Сейчас мы пытаемся подвести черту под Чемпионатом Мира и сосредоточиться на новом сезоне международных матчей. Впереди четыре важных и сложных матча, чтобы попытаться выйти в плей-офф, и именно на этом мы сосредоточены", — цитирует Сака BBC.