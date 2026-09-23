"Юнайтед" заработал рекордные 677.6 млн. фунтов за сезон 2025/26

"Манчестер Юнайтед" заработал рекордные для своего клуба 677.6 млн. фунтов за сезон 2025/26.

Будучи публичной компанией, чьи акции торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка, в среду "Юнайтед" представил свой отчет за последний финансовый год, совпадающий с прошлым сезоном.



В период с 1 июля 2025 по 30 июня 2026 "Юнайтед" заработал 677.6 млн. фунтов, чем перекрыл свое предыдущее достижение — 666.5 млн. фунтов годом ранее.



Отметим, что "Юнайтед" удалось нарастить свои доходы, несмотря на то, что в прошлом сезоне "красные дьяволы" не выступали в еврокубках.



Как и год назад, "Юнайтед" снова ушел в минус, нарастив свой убыток с 33 до 43 млн. фунтов, до выплаты налогов.



Как отмечает Sky Sports, опубликованный отчет также свидетельствует о том, что "Юнайтед" сэкономил 8.5 млн. фунтов благодаря назначению своего бывшего главного тренера Рубена Аморима в "Милане".



Изначально на выплату компенсации Амориму и его помощникам "Юнайтед" выделил 16.7 млн. фунтов, но поскольку Рубен нашел себе новую работу до того, как должен был истечь его контракт с "дьяволами", выходное пособие сократилось до 8.2 млн. фунтов.



Наконец, из отчета следует, что "Юнайтед" потратил 63.5 млн. фунтов на покупку прилегающего к "Олд Траффорд" участка земли для строительства нового стадиона на 100,000 мест.