"Астон Вилла" обсуждает новый контракт с Буэндиа

"Астон Вилла" начала переговоры со своим плеймейкером Эмилиано Буэндиа о новом контракте.

Буэндиа представляет "Виллу" после своего перехода из "Норвича" в 2021 году. Эмилиано не сразу заслужил доверие главного тренера Унаи Эмери, утвердившись ключевым игроком бирмингемцев только после своего возвращения из аренды в "Байере" во второй половине сезона 2024/25.



В прошлом сезоне 29-летний аргентинец помог "Вилле" выиграть Лигу Европы, отметившись голом в финале против "Фрайбурга", и занять четвертое место в Премьер-Лиге.



Действующий контракт Буэндиа истекает в конце этого сезона и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, но "Вилла" хочет связать будущее Эмилиано на более длительный срок.



По информации Daily Mail, "Вилла" и Буэндиа уже находятся за столом переговоров. Клуб хочет закрыть вопрос с будущим игрока до Нового года.