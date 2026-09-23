Ле Фе связал свое будущее с "Сандерлендом" до 2031 года

Полузащитник "Сандерленда" Энцо Ле Фе заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2031 года.

Ле Фе выступает за "Сандерленд" после своего перехода из "Ромы" в январе 2025. Изначально Энцо прибыл на правах аренды, но после выхода "черных котов" в Премьер-Лигу был выкуплен за 19 миллионов фунтов.



26-летний француз утвердился ключевым игроком "Сандерленда", которому в прошлом сезоне он помог продлить прописку в Премьер-Лиге и квалифицироваться в Лигу Европы.



Ле Фе забил пять голов и отдал шесть результативных передач в 36 Премьер-Лиги матчах за "Сандерленд" в сезоне 2025/26.



Своей игрой Ле Фе, чей предыдущий контракт истекал в 2029 году, заслужил новую сделку на улучшенных условиях.



"Мы добились кое-чего особенного вместе за последние пару сезонов, но я верю, что это только начало. Я очень хорошо освоился здесь, мне не терпится продолжить свое развитие, сражаться на высочайшем уровне и помогать клубу двигаться вперед".



"Я очень горжусь тем, что ношу футболку "Сандерленда", и мы не терпится увидеть, чего мы сможем достичь вместе в предстоящие годы", — сообщил Ле Фе.