Терри раскритиковал игру "Челси" в обороне

Бывший капитан "Челси" Джон Терри назвал "неприемлемой" игру команды Хаби Алонсо в обороне на старте нового сезона.

В пяти первых турах нового сезона Премьер-Лиги "Челси" пропустил 12 голов — больше всех в дивизионе. По мнению Терри, это никуда не годится, и Хаби Алонсо стоит подумать, чтобы изменить свою тактику по игре в обороне.



"Для нас как для фанатов, для меня как для легенды клуба показатели пропущенных голов совершенно неприемлемы. Мы переживаем крайне сложное время".



"Я старомоден и предпочитаю персональную опеку. Зональный принцип обороны позволяет игрокам уклоняться от ответственности. В матче с "Брентфордом" соперник пользовался свободными зонами на дальней штанге — как только мяч перелетал через защитников, никто не понимал кого нужно опекать. Игроки должны взять ответственность на себя", — сообщил Терри на своем ютуб-канале.