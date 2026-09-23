Руни: "Состав "Юнайтед" слаб"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что "красные дьяволы" обладают слабым составом и нуждаются в дополнительных приобретениях.

Минувшим летом "Юнайтед" приобрел трех полузащитников, а также подписал запасного голкипера, и Руни это усиление кажется недостаточным.



В то же время Руни не удивлен, под каким давлением оказался главный тренер Майкл Кэррик после неудачного старта сезона.



"Давление будет всегда, и Майкл знает об этом. Если ты не выигрываешь матчи в "Манчестер Юнайтед", тогда возникает это давление. Достаточно не выиграть один матч".



"Начало сезона не было идеальным... Я чувствую, что клубу нужно было сделать определенные вещи до закрытия окна в плане приглашения игроков... Их состав немного слаб".



"Майкл должен найти способ получать больше от этих игроков и заставить их играть в свою лучшую игру, чтобы они могли подняться в таблице после этого международного перерыва... Думаю, перерыв случился в правильное время".



"Он уже доказал, что может добиваться результатов с этой группой игроков. Им нужно склонить свои головы и трудиться, и я надеюсь, их результаты улучшатся", — сообщил Руни talkSPORT.