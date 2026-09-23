Руни: "Состав "Юнайтед" слаб"

Уэйн Руни Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что "красные дьяволы" обладают слабым составом и нуждаются в дополнительных приобретениях.

Минувшим летом "Юнайтед" приобрел трех полузащитников, а также подписал запасного голкипера, и Руни это усиление кажется недостаточным.

В то же время Руни не удивлен, под каким давлением оказался главный тренер Майкл Кэррик после неудачного старта сезона.

"Давление будет всегда, и Майкл знает об этом. Если ты не выигрываешь матчи в "Манчестер Юнайтед", тогда возникает это давление. Достаточно не выиграть один матч".

"Начало сезона не было идеальным... Я чувствую, что клубу нужно было сделать определенные вещи до закрытия окна в плане приглашения игроков... Их состав немного слаб".

"Майкл должен найти способ получать больше от этих игроков и заставить их играть в свою лучшую игру, чтобы они могли подняться в таблице после этого международного перерыва... Думаю, перерыв случился в правильное время".

"Он уже доказал, что может добиваться результатов с этой группой игроков. Им нужно склонить свои головы и трудиться, и я надеюсь, их результаты улучшатся", — сообщил Руни talkSPORT.





Метки Манчестер Юнайтед, Руни

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2026 13:00

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  1. arsenig 23.09.2026 13:20 # arsenig
    А состав Брайтона с травмами силен что-ли? &#129313;

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  2. quavo 23.09.2026 13:15 # quavo
    А когда играли каллики, флетчеры, брауны, оши, невилы и прочий сброд, состав был докуя сильный

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  3. bangladesh 23.09.2026 13:04 # bangladesh
    такое нытье слышно уже лет десять: состав слаб, тренер не тот, инфраструктура хуевая, трава зеленая, небо голубое, чесли клуб пидарасов.

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