Робертсон: "Тоттенхэм" все еще несет на своих плечах груз проблем прошлого сезона"

Защитник "Тоттенхэма" Энди Робертсон объяснил провальный старт своей команды в новом сезоне.

"Тоттенхэм" набрал лишь два очка в пяти первых матчах Премьер-Лиги и пока не одержал ни одной победы.



Оба предыдущих сезона "Тоттенхэм" завершал на 17-м месте в Премьер-Лиге, и Робертсон, который присоединился к "шпорам" свободным агентом минувшим летом, чувствует, что это до сих пор является источником давления на игроков.



"Они провели пару действительно тяжелых сезонов в плане того, где они финишировали в лиге. Им нужно было выйти на трансферный рынок и немного потратиться, но я верю, что теперь "Тоттенхэм" в начале нового пути".



"Я не знаю, куда этот путь может завести, никто этого не знает, но вы можете видеть, что целеустремленность этой группы игроков очень пострадала из-за прошлого сезона. Возможно, мы виноваты в том, что все еще несем на своих плечах груз проблем прошлого сезона".



"Нам нужно это забыть. Теперь нам нужно постараться вернуть "Тоттенхэм" туда, где, как мы считаем, нам место. Фанаты тоже несут это в себе, и их нельзя упрекнуть. У них было тяжелое время".



"Нам нужно одержать первую победу, и когда мы одержим первую победу, мы будем действительно хороши в этом сезоне", — цитирует Робертсона Daily Mail.