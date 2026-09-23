"Бавария" видит в Холанде преемника для Кейна

Немецкая "Бавария" рассматривает нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в качестве преемника для своего бомбардира Харри Кейна.

Действующий контракт Кейна истекает в конце этого сезона, однако "Бавария" уверена, что сможет договориться с капитаном сборной Англии о новой сделке.



Вместе с тем Кейну уже 33 года, и "Бавария" вынуждена задумываться о том, кто сможет взвалить на себя бомбардирское бремя, когда Харри все-таки покинет Мюнхен, ориентируясь на срок в два-три года.



Как сообщает TEAMtalk, как раз на эту роль "Бавария" и рассматривает Холанда. И хотя в данный момент Эрлинг счастлив в "Сити" и не помышляет о смене клуба, чемпионы Бундеслиги будут готовы воспользоваться возможностью заполучить 26-летнего норвежца, когда тот захочет откликнуться на новый вызов в своей карьере.



Интерес к Холанду также сохраняют "Барселона" и "Реал", причем каталонский клуб, который до сих пор не восполнил потерю Роберта Левандовски, может попытаться переманить Эрлинга уже следующим летом.



Добавим, Холанд лишь в январе 2025 заключил с "Сити" новый контракт до 2034 года без пункта о выкупе, поэтому судьба Эрлинга в значительной степени находится в руках "горожан".