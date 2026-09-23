"Юнайтед" проявляет интерес к Хюрцелеру

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к главному тренеру "Брайтона" Фабиану Хюрцелеру.

Положение нынешнего наставника "Юнайтед" Майкла Кэррика выглядит очень шатким после неудачного старта "красных дьяволов" в новом сезоне.



"Юнайтед" выиграл лишь один из пяти первых матчей в Премьер-Лиге, где сейчас занимает 12-е место, а также потерпел домашнее поражение 2:3 как раз от "Брайтона" и вылетел из Кубка Лиги.



Итальянская пресса настойчиво сватает в "Юнайтед" Антонио Конте, утверждая, что бывший главный тренер "Челси" и "Тоттенхэма" "ждет звонка" от "дьяволов", а фаворитом букмекеров на замену Кэррику является экс-рулевой "Ньюкасла" Эдди Хау.



Football Insider в свою очередь утверждает, что боссы "Юнайтед" находятся под впечатлением от работы Хюрцелера в "Брайтоне", который не только выбил "дьяволов" из Кубка Лиги, но и сильно стартовал в Премьер-Лиге.



На этот международный перерыв "Брайтон" ушел, разгромив "Арсенал" со счетом 3:0 и поднявшись на третье место в Премьер-Лиге. Также "чайки" успели одолеть "Челси" и "Астон Виллу".



Интерес к Хюрцелеру также может проявить "Тоттенхэм", который в данный момент находится на самом дне в Премьер-Лиге и которому никак не удается нащупать свою игру при Роберто Де Дзерби.



Однако Хюрцелер имеет контракт до 2029 года, поэтому "Брайтон" потребует внушительную компенсацию за 33-летнего немца, который сейчас проводит свой третий сезон на тренерском мостике "чаек".