У Вольтемаде нет будущего в "Ньюкасле"
"Ньюкасл" собирается продать нападающего Ника Вольтемаде следующим летом.
Минувшим летом "Ньюкасл" отправил Вольтемаде в аренду в "Ювентус" до конца сезона 2026/27. Это случилось спустя год, как Ник прибыл к "сорокам" из "Штутгарта" за 69 миллионов фунтов.
По информации Givmesport, у Вольтемаде нет будущего в "Ньюкасле" при новом главном тренере Маттиасе Яйссле, и если тот сам не лишится работы до следующего лета, Нику придется искать новый клуб.
"Ньюкасл" надеется, что по ходу этого сезона Вольтемаде вернется в свою лучшую форму. Это помогло бы "сорокам" с продажей 24-летнего немца — в "Ювентус", "Баварию" или куда-либо еще.
И хотя Вольтемаде здорово начал в "Ньюкасле" год назад, его стиль всегда означал, что у Ника будут проблемы с адаптацией в английском первенстве. Несмотря на внушительный рост, нападающий не обладает физической мощью, как и не обладает высокой скоростью.
23.09.2026 00:50
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