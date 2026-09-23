"Ньюкасл" собирается продать нападающего Ника Вольтемаде следующим летом.

Минувшим летом "Ньюкасл" отправил Вольтемаде в аренду в "Ювентус" до конца сезона 2026/27. Это случилось спустя год, как Ник прибыл к "сорокам" из "Штутгарта" за 69 миллионов фунтов.



По информации Givmesport, у Вольтемаде нет будущего в "Ньюкасле" при новом главном тренере Маттиасе Яйссле, и если тот сам не лишится работы до следующего лета, Нику придется искать новый клуб.



"Ньюкасл" надеется, что по ходу этого сезона Вольтемаде вернется в свою лучшую форму. Это помогло бы "сорокам" с продажей 24-летнего немца — в "Ювентус", "Баварию" или куда-либо еще.



И хотя Вольтемаде здорово начал в "Ньюкасле" год назад, его стиль всегда означал, что у Ника будут проблемы с адаптацией в английском первенстве. Несмотря на внушительный рост, нападающий не обладает физической мощью, как и не обладает высокой скоростью.