У Вольтемаде нет будущего в "Ньюкасле"

Ник Вольтемаде "Ньюкасл" собирается продать нападающего Ника Вольтемаде следующим летом.

Минувшим летом "Ньюкасл" отправил Вольтемаде в аренду в "Ювентус" до конца сезона 2026/27. Это случилось спустя год, как Ник прибыл к "сорокам" из "Штутгарта" за 69 миллионов фунтов.

По информации Givmesport, у Вольтемаде нет будущего в "Ньюкасле" при новом главном тренере Маттиасе Яйссле, и если тот сам не лишится работы до следующего лета, Нику придется искать новый клуб.

"Ньюкасл" надеется, что по ходу этого сезона Вольтемаде вернется в свою лучшую форму. Это помогло бы "сорокам" с продажей 24-летнего немца — в "Ювентус", "Баварию" или куда-либо еще.

И хотя Вольтемаде здорово начал в "Ньюкасле" год назад, его стиль всегда означал, что у Ника будут проблемы с адаптацией в английском первенстве. Несмотря на внушительный рост, нападающий не обладает физической мощью, как и не обладает высокой скоростью.





Метки Вольтемаде, Ньюкасл, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2026 00:50

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