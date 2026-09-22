Клубы Ла Лиги следят за Гарначо

Клубы испанской Ла Лиги следят за ситуацией вингера "Астон Виллы" Алехандро Гарначо.

"Вилла" только минувшим летом взяла Гарначо в аренду у "Челси" с обязательством по выкупу за 43 миллиона фунтов при соблюдении определенных условий, которые лондонский клуб называет "легко достижимыми".



Но пока 22-летний аргентинец еще не попадал в стартовый состав "Виллы" и суммарно провел на футбольном поле только 31 минуту.



Все больше складывается впечатление, что Гарначо повторяет судьбу Харви Эллиотта, который был взят "Виллой" в аренду у "Ливерпуля" в прошлом сезоне, но быстро разочаровал главного тренера Унаи Эмери и оказался лишен игровой практики, чтобы бирмингемцам не пришлось тратиться на его выкуп.



По информации Daily Mail, сразу несколько клубов Ла Лиги проявляют интерес к Гарначо и могут уже в январе предложить Алехандро вариант побега, если к тому времени ситуация экс-юниора "Атлетико" не улучшится.