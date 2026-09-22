"Ливерпуль" собирается назначить Уорда спортивным директором

"Ливерпуль" собирается назначить технического директора Fenway Sports Group Джулиана Уорда на должность своего спортивного директор.

"Ливерпулю" потребовался новый спортивный директор после ухода Ричарда Хьюза в "Аль-Хиляль" в начале сентября.



И хотя "Ливерпуль" переговорил с рядом специалистов со стороны, The Athletic утверждает, что "красные" определили 45-летнего Уорда своим наиболее предпочтительным кандидатом.



Прежде Уорд был спортивным директором "Ливерпуля" в сезоне 2022/23, получив эту работу после ухода Майкла Эдвардса, у которого Джулиан был заместителем на протяжении двух предыдущих лет.



В 2024 Уорд вместе с Эдвардсом вернулись к работе с "Ливерпулем", но получили должности в компании FSG, владеющей клубом. Первый стал техническим директором, второй — исполнительным директором по футболу. При этом Майкл свой пост покинул минувшим летом.