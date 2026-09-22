"Ливерпуль" собирается назначить Уорда спортивным директором

Джулиан Уорд "Ливерпуль" собирается назначить технического директора Fenway Sports Group Джулиана Уорда на должность своего спортивного директор.

"Ливерпулю" потребовался новый спортивный директор после ухода Ричарда Хьюза в "Аль-Хиляль" в начале сентября.

И хотя "Ливерпуль" переговорил с рядом специалистов со стороны, The Athletic утверждает, что "красные" определили 45-летнего Уорда своим наиболее предпочтительным кандидатом.

Прежде Уорд был спортивным директором "Ливерпуля" в сезоне 2022/23, получив эту работу после ухода Майкла Эдвардса, у которого Джулиан был заместителем на протяжении двух предыдущих лет.

В 2024 Уорд вместе с Эдвардсом вернулись к работе с "Ливерпулем", но получили должности в компании FSG, владеющей клубом. Первый стал техническим директором, второй — исполнительным директором по футболу. При этом Майкл свой пост покинул минувшим летом.





Метки Fenway Sports Group, Ливерпуль, Уорд

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2026 22:00

Количество просмотров Просмотров: 120


Поиск: