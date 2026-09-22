"Эвертон" определился с ценой за Брантуэйта

"Манчестер Юнайтед" придется раскошелиться на 80 миллионов фунтов для приобретения защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта.

"Юнайтед" имеет давний интерес к Брантуэйту, еще летом 2024 предлагая за Джаррада 50 млн. фунтов. Тогда "Эвертон" ответил отказом.



Истекающие в конце сезона контракты Харри Магуайра с Лисандро Мартинесом и затянувшиеся проблемы со здоровьем Маттейса Де Лигта подталкивают "Юнайтед" к приглашению центрального защитника следующим летом, и ожидается, что "красные дьяволы" вернутся за Джаррадом.



Однако Брантуэйт имеет контракт до 2030 года, и только сумма в 80 миллионов фунтов убедит "Эвертон" отпустить 24-летнего англичанина, сообщает TEAMtalk.



Большую часть прошлого сезона Брантуэйт провел в лазарете, но если Джаррард продолжит играть так, как он начал новую кампанию, "Юнайтед" может столкнуться с серьезной конкуренцией.