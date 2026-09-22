Эстевао: "Я очень верю в себя"

Вингер "Челси" Эстевао Виллиан заявил, что не опускает руки, несмотря на дефицит игровых минут на старте нового сезона.

Эстевао сыграл лишь 23 минуты в новом сезоне Премьер-Лиги, четырежды появившись на замену, и в прессе даже появились слухи, что 19-летний бразилец помышляет о смене клуба из-за отсутствия доверия со стороны главного тренера "Челси" Хаби Алонсо.



Однако Эстевао уважает выбор Алонсо, упорно тренируясь и терпеливо ожидая шансов проявить себя.



"Думаю, у каждого тренера есть свой стиль игры. Конечно, мы трудимся каждый день, и каждый день я стараюсь изо всех сил. Вот что я делаю. У нас в "Челси" есть классные игроки, поэтому я сосредоточен на том, что могу контролировать".



"Я стараюсь изо всех на тренировках. Когда я получаю шанс, я стараюсь проявить себя как можно лучше. И так проходит день за днем. Я стараюсь пользоваться каждой возможностью, что у меня есть, я стараюсь контролировать все, что могу, а дальше это в руках Бога. Также я очень верю в себя", — цитирует Эстевао ESPN Brasil.