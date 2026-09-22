"Арсенал" готов наградить Райса новым контрактом

"Арсенал" готов наградить своего ведущего полузащитника Деклана Райса новым контрактом.

Сейчас у Райса все еще действует тот пятилетний контракт, который он подписал с "Арсеналом", когда переходил из "Вест Хэма" за 105 миллионов фунтов в июле 2023.



В течение всего этого времени Райс был ключевым игроком "Арсенала", выиграв с "канонирами" титул Премьер-Лиги и два Суперкубка Англии. Также Деклан достиг с командой Микеля Артеты финалов Кубка Лиги и Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.



По информации talkSPORT, Райс и и "Арсенал" уже находятся за столом переговоров, и обе стороны выражают готовность к продлению сотрудничества.



Новый контракт Райса будет рассчитан минимум до лета 2031 и позволит 27-летнему англичанину встать по зарплате в один ряд с вингером Букайо Сака, который является самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала" в данный момент.