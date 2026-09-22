Холл объяснил, почему отверг интерес "Юнайтед"
Защитник "Ньюкасла" Льюис Холл объяснил, почему отверг интерес "Манчестер Юнайтед" минувшим летом.
Как и у Энтони Гордона, Сандро Тонали и Бруно Гимараэса, у Холла была возможность уйти из "Ньюкасла" в большой клуб минувшим летом.
Однако амбиции "Ньюкасла" и нового главного тренера Маттиаса Яйссле убедили 22-летнего англичанина не только остаться, но и заключить новый контракт.
"Нет, честно говоря, это не повлияло на меня. Полагаю, когда тебя сватают в другую команду, ты знаешь, что кое-что делаешь правильно. Полагаю, это является оценкой того, как ты проявляешь себя в качестве игрока, в качестве личности".
"Я отнесся к этому позитивно, но в то же время я знал, как сильно люблю играть здесь. Также я знал, каковы наши амбиции и чего мы хотим достичь после прихода нового тренера".
"После не столь многих разговоров, не столь многих тренировок я понял, что этот тренер очень хорошо подходит нашему клубу, и я знал, что команда получит новых игроков и улучшит свой состав. Когда мы сделали это, я без колебаний заключил новый контракт", — цитирует Холла Daily Mail.
22.09.2026 14:00
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