Холл объяснил, почему отверг интерес "Юнайтед"

Защитник "Ньюкасла" Льюис Холл объяснил, почему отверг интерес "Манчестер Юнайтед" минувшим летом.

Как и у Энтони Гордона, Сандро Тонали и Бруно Гимараэса, у Холла была возможность уйти из "Ньюкасла" в большой клуб минувшим летом.



Однако амбиции "Ньюкасла" и нового главного тренера Маттиаса Яйссле убедили 22-летнего англичанина не только остаться, но и заключить новый контракт.



"Нет, честно говоря, это не повлияло на меня. Полагаю, когда тебя сватают в другую команду, ты знаешь, что кое-что делаешь правильно. Полагаю, это является оценкой того, как ты проявляешь себя в качестве игрока, в качестве личности".



"Я отнесся к этому позитивно, но в то же время я знал, как сильно люблю играть здесь. Также я знал, каковы наши амбиции и чего мы хотим достичь после прихода нового тренера".



"После не столь многих разговоров, не столь многих тренировок я понял, что этот тренер очень хорошо подходит нашему клубу, и я знал, что команда получит новых игроков и улучшит свой состав. Когда мы сделали это, я без колебаний заключил новый контракт", — цитирует Холла Daily Mail.