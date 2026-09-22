Оуэн назвал Рэшфорда "слабым звеном" в атаке "Юнайтед"

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн назвал Маркуса Рэшфорда "слабым звеном" в атаке "Манчестер Юнайтед".

После сезона аренды в "Барселоне" 28-летний Рэшфорд вернулся в "Юнайтед", где получил от главного тренера Майкла Кэррика 9-й номер и место в стартовом составе.



Однако за более чем 400 сыгранных минут в этом сезоне с учетом всех соревнований Рэшфорд не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.



По мнению Оуэна, Рэшфорд является худшим из атакующих игроков "Юнайтед", а также Майклу не понравилось недовольное выражение лица Маркуса в матче против "Фулхэма" в минувший уикенд.



"Из этих атакующих игроков самым незаметным был, пожалуй, Маркус Рэшфорд слева. Сегодня он снова ничем не запомнился, кроме своего мрачного выражения лица. Такое впечатление, что Маркус не получает удовольствия от игры в футбол и постоянно разочарован".



"Такое впечатление, что на его плечах лежит груз всего мира, и ты просто думаешь: "Как? Почему? Любой мечтает о его жизни". Несомненно, мы чего-то не знаем, почему он так выглядит и почему не получат удовольствия от игры в футбол в данный момент".



"Барселона" была его последним шансом. Я не мог поверить его удаче, когда он оказался в такой команде, как "Барселона". Он был относительно неплох там, но недостаточно, чтобы остаться, и в итоге они потратили целое состояние, купив Энтони Гордона ему на замену".



"Поэтому не все было идеально. Не все было радужно, несмотря на все попытки представить это в позитивном ключе. А затем он вернулся в "Манчестер Юнайтед". Он выступает нормально, но не более того".



"Конечно, они нуждаются в том, чтобы Беньямин Шешко вернулся и выходил в стартовом составе. Но если это случится, Кунья будет играть слева, и по состоянию на данный момент Рэшфорд — их слабое звено", — цитирует Оуэна Daily Mirror.