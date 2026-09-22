Скоулз считает, что руководство "Юнайтед" подвело Кэррика в летнее окно

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что руководство клуба с "Олд Траффорд" подвело своего главного тренера Майкла Кэррика в летнее трансферное окно.

"Юнайтед" слабо начал новый сезон, выиграв лишь один из пяти первых матчей в Премьер-Лиге, а также вылетев из Кубка Лиги.



По мнению Скоулза, это следствие того, что "Юнайтед" не смог должным образом укрепить свой состав. Летом "красные дьяволы" охотились за Эллиотом Андерсоном, Матеушем Фернандешем и Сандро Тонали, но были вынуждены довольствоваться Андреем Сантосом, Юри Тилемансом и Карлосом Балеба, и Пол находит эти приобретения недостаточно амбициозными.



"Довольно грустно это говорить, но со своей политикой по приглашению игроков "Манчестер Юнайтед" не является клубом, который пытается выиграть лигу".



"Сантос, Балеба... Они могли бы найти игроков, которые лучше готовы физически. Сантос сыграл 11 матчей за "Челси", и они заплатили за него 50 миллионов фунтов. Но он не проходит в основу. Возможно, с Балеба будет немного по-другому".



"Повторюсь, если вы покупаете в "Манчестер Юнайтед" на старте сезона, то вы должны верить, что с этими игроками сможете выиграть лигу. Думаю, они в миллионах миль от этого".



"Думаю, они просто пытаются закрепить успех, достигнутый Майклом в прошлом году, и это с трудом укладывается в голове. Пытался ли "Юнайтед" купить Эллиота Андерсона? Наверное. Сейчас он выглядит игроком, который мог бы помочь вам стать гораздо лучше. А игроки, которых купили они, не сделали их ничуть лучше".



"Майкл должен быть очень расстроен тем, что случилось летом. Думаю, внутри он думает, что его подвели. То, что Майкл сделал в прошлом году, было очень, очень хорошо".



"Самым важным временем для Майкла был старт этого сезона. Именно в этих матчах вы заявляете о себе и закладываете фундамент для остального сезона".



"Я не думаю, что мы можем продолжать постоянно винить тренеров. Нельзя постоянно все сваливать на тренеров, как мы это делаем. Есть ужасно много вопросов к тем, кто подписывает игроков, особенно после этого лета".



"Пытались ли они заполучить эти ведущие цели вроде Моргана Роджерса, Эллиота Андерсона? Такое ощущение, что мы покупаем игроков просто ради покупки. Такое ощущение, что они довольствуются третьим, четвертым, пятым лучшим вариантом среди своих целей — а это недостаточно хорошо. Я бы предпочел просто сэкономить деньги и сказать: "Мы найдем кого-нибудь в академии, кто сможет делать то, что делают эти парни", — цитирует Скоулза Daily Mail.