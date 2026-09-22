Рио Нгумоа принял решение насчет своего будущего

Рио Нгумоа Вингер "Ливерпуля" Рио Нгумоа достиг договоренности со своим клубом о новом долгосрочном контракте.

Ранее в сентябре появились слухи о том, что "Арсенал" наблюдает за ситуацией Нгумоа. Утверждалось, что "канониры" могут предпринять попытку заполучить Рио, если тот так и не сможет закрепиться в стартовом составе "Ливерпуля".

В этом сезоне у Нгумоа появился серьезный конкурент по позиции в лице Брадли Барколя, и 18-летний англичанин выходил с первых минут лишь на один из пяти первых матчей "Ливерпуля" в Премьер-Лиге.

Однако TEAMtalk стало известно, что Нгумоа отбросил сомнения и согласился связать свое долгосрочное будущее с "Ливерпулем". Сейчас клуб работает над тем, чтобы вскоре официально подтвердить сделку.

Новый контракт обеспечит Нгумоа значительную прибавку к зарплате. Несмотря на юный возраст, Рио является полноценным членом первой команды "Ливерпуля", и это отразится на его доходе.





Метки Ливерпуль, Нгумоа

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2026 11:00

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