Рио Нгумоа принял решение насчет своего будущего

Вингер "Ливерпуля" Рио Нгумоа достиг договоренности со своим клубом о новом долгосрочном контракте.

Ранее в сентябре появились слухи о том, что "Арсенал" наблюдает за ситуацией Нгумоа. Утверждалось, что "канониры" могут предпринять попытку заполучить Рио, если тот так и не сможет закрепиться в стартовом составе "Ливерпуля".



В этом сезоне у Нгумоа появился серьезный конкурент по позиции в лице Брадли Барколя, и 18-летний англичанин выходил с первых минут лишь на один из пяти первых матчей "Ливерпуля" в Премьер-Лиге.



Однако TEAMtalk стало известно, что Нгумоа отбросил сомнения и согласился связать свое долгосрочное будущее с "Ливерпулем". Сейчас клуб работает над тем, чтобы вскоре официально подтвердить сделку.



Новый контракт обеспечит Нгумоа значительную прибавку к зарплате. Несмотря на юный возраст, Рио является полноценным членом первой команды "Ливерпуля", и это отразится на его доходе.