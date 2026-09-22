"Челси" рассчитывает на возвращение Жоао Педро к ближайшему матчу

"Челси" ожидает, что нападающий Жоао Педро вернется в строй после травмы за время международного перерыва.

Педро мощно начал новый сезон, забив три гола и отдав три результативные передачи в четырех первых матчах Премьер-Лиги, чем заслужил возвращение в сборную Бразилии, в заявку которой на Чемпионат Мира минувшим летом он не попал.



Однако еще 12 сентября, когда Педро своим голом спас "Челси" от домашнего поражения против "Халла" (2:2), 24-летний нападающий получил травму колена.



В результате Педро пропустил поражение "Челси" со счетом 3:0 от "Брентфорда" в прошлую пятницу, а также не смог откликнуться на вызов в свою сборную, которую ждут товарищеские матчи против Австралии (дважды) и Индии.



Тем не менее, как сообщает ESPN Brasil, есть очень хорошие шансы, что Педро вернется к следующему матчу "Челси" — против "Борнмута" 10 октября.



Восстановление Педро займет около трех недель, что как раз совпадает со сроками расширенного международного перерыва.