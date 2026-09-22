Андрос Таунсенд рассказал, как его переехал каток

Бывший вингер "Тоттенхэма", "Кристал Пэлас", "Эвертона" и сборной Англии Андрос Таунсенд рассказал о своих ощущениях после того, как его переехал каток на футбольном поле.

Таунсенд только в прошлом месяце присоединился к тайскому клубу "Прачуап", и на разминке перед матчем местного первенства в минувшую субботу с 35-летним англичанином случилось происшествие.



Сотрудник стадиона на катке для уплотнения газона наехал на Таунсенда прямо на поле, но Андросу чудом удалось отделаться "синяками и ушибами". Более того, ветеран даже продолжил разминку, а в матче вышел на замену в концовке.



"Каждый раз, когда я вижу это, меня передергивает, мне не верится в это. Это ужасно пересматривать и видеть, что могло случиться. К счастью, мне удалось упасть на землю в правильное время, поэтому я не получил никакого перелома, и каток проехал по мне сверху".



"Помню, я подумал про себя: "Я еще никогда не видел этого прежде (катков на разминке), что они делают?" Но нас позвали разминаться, ни о чем таком не подумав".



"В следующий раз я увидел каток, когда буквально оказался под ним. К счастью, обошлось без серьезных травм. Пара синяков и ушибов, но, к счастью, я не пострадал".



"Партнеры по команде были очень удивлены, что я продолжил разминку. Они говорили мне, чтобы я обратился к доктору".



"Каток был довольно тяжелым, но мне удалось своего рода поднять его, убрать его с себя. Когда он был полностью на мне, я немного растерялся".



"Мне удалось поднять свою левую руку и облегчить давление, а затем вокруг собрались мои партнеры по команде, которые смогли поднять каток, чтобы я выполз из под него. Должен признать, момент, когда он наезжает на мою левую ногу, был весьма устрашающим".



"Я думал, либо моя левая лодыжка сломается, либо мое левое колено сломается. Я подумал, что мне конец. Мне очень повезло, что я похромал несколько минут и пришел в норму", — цитирует Таунсенда BBC.



