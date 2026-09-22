"Ливерпуль" задумывается о покупке Дживайро Рида

"Ливерпуль" задумывается о приобретении правого защитника голландского "Фейеноорда" Дживайро Рида.

"Ливерпуль" так в полной мере и не оправился после расставания с Трентом Александер-Арнольдом летом 2025. Приглашенный на его место Джереми Фримпонг не демонстрирует стабильной игры и время от времени оказывается в лазарете.



Неслучайно, что в трех последних матчах Премьер-Лиги главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола использовал справа в обороне Рональда Араухо.



Однако пока Араухо находится в "Ливерпуле" только на правах аренды и свое будущее видит в центре обороны, что подталкивает "красных" к приглашению нового правого защитника.



По информации TEAMtalk, "Ливерпуль" надеется укрепить проблемную зону уже в январе, одним из реалистичных вариантов рассматривая Рида, серьезный интерес к которому минувшим летом проявляли "Эвертон" и "Ноттингем Форест".



20-летний голландец, за которым также следят "Арсенал" и "Манчестер Сити", сильно начал новый сезон и отдал четыре результативные передачи в Эредивизии, где "Фейеноорд" не проиграл ни одного из семи своих первых матчей и сейчас занимает второе место.